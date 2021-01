Ravello: positivo il sindaco Di Martino e l’assessore Pinto. Disposta sanificazione degli uffici 

Ravello (Costiera amalfitana). Dopo la notizia del prete don Raffaele Ferrigno e degli altri contagiati nel comune, anche il sindaco Salvatore Di Martino e l’assessore Natalia Pinto sono risultati positivi al coronavirus. Stanno giungendo gradualmente i risultati dei tamponi effettuati sabato 2 gennaio nel garage dell’auditorium Oscar Niemeyer.

Intanto, come ha comunicato a Positanonews lo stesso sindaco Di Martino, tutti gli accorgimenti del caso sono stati presi: “Ho disposto sanificazione degli uffici comunale e degli uffici dei vigili urbani. Tutti i dipendenti lavorano in smart working”, ci ha raccontato. Una situazione preoccupante ma cerchiamo di mantenere la calma. Il sindaco è asintomatico e sta bene. Si trova per la seconda volta in quarantena. Vi terremo aggiornati.