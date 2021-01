Ravello, nessun nuovo caso di Coronavirus ed un guarito

Il Comune di Ravello aggiorna la situazione epidemiologica in città e comunica che in data odierna non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus mentre arriva la bella notizia della guarigione di un cittadino. Il numero degli attualmente positivi, quindi, scende a 40 mentre il totale dei guariti raggiunge quota 67.

Indispensabile in questo momento non abbassare la guardia e continuare a rispettare le basilari norme per il contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale.