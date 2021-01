Ravello, la decisione dei parroci: il Covid chiude le Chiese. Il sindaco: “Il Paese non è in balia delle onde”.

Si attendono, quindi, gli esiti dei 130 tamponi che saranno eseguiti tra il 7 e il 9 gennaio. Va da sé che il risultato dei test sarà fondamentale per capire cosa potrà accadere nelle prossime settimane. Nelle scorse ore il Coc e l’amministrazione comunale di Ravello hanno svolto un lavoro molto intenso di ricostruzione della catena dei contatti. «Nel rinnovare l’appello al senso di responsabilità, che da sempre ha contraddistinto la cittadinanza, appare necessario ribadire che non c’è nessun paese in balie delle onde. – scrive il sindaco Salvatore Di Martino – C’è invece un paese con una guida sicura, una rotta ben definita e una bussola che segna un’unica direzione: la sicurezza di Ravello e dei suoi cittadini ». Decisamente diversa la posizione del gruppo di minoranza ‘Insieme per Ravello’, rappresentato da Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi, che in una nota ha fatto sapere che «rispetto alla nostra proposta di provvedimenti sul modello messo in atto dal Comune di Cetara in una recente fase dell’emergenza sanitaria sviluppatasi nel paese costiero, che oggi può definirsi “Covid free”, si è deciso di procedere per gradi con raccomandazioni ai cittadini ed agli operatori commerciali sulle cautele da osservare in questo momento così delicato, rinviando eventuali decisioni e restrizioni all’esito del cospicuo numero di tamponi che verranno effettuati a fine settimana. – scrivono i consiglieri – Ulteriori elementi per i provvedimenti da adottare nell’immediato futuro, scaturiranno dell’avvio dello screening su adesione volontaria riservato a genitori e alunni, organizzato in vista della riapertura della scuola e da noi richiesto per avere una più ampia conoscenza dello stato del contagio anche tra i più piccoli nostri concittadini». Senza ombra di dubbio i risultati dello screening previsto per i giovani studenti del comune di Ravello, a partire da domani 7 gennaio, fornirà un quadro più dettagliato e preciso della situazione epidemiologica nella Città della Musica.

Fonte La Città di Salerno