Ravello, indagine conoscitiva. Richiesta di alloggi per cittadini positivi al Covid-19

Il Comune di Ravello, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che “il Sindaco, preso atto di alcune segnalazioni, avvia la presente indagine conoscitiva rivolta a cittadini del Comune di Ravello, soggetti ad obbligo di quarantena a causa di positività da Covid19, (anche Covid-19 con sintomi lievi) e che tende ad arginare uno dei problemi più critici di questa epidemia, il contagio in ambito familiare, mettendo a disposizione strutture e alloggi di accoglienza per cittadini sottoposti a quarantena che non hanno la possibilità di dimorare presso il proprio domicilio.

I soggetti che si ritrovano in tali condizioni e che vogliano richiedere l’utilizzo di uno spazio abitativo riservato, possono contattare il n. 366 26 86 456, attivo tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 11.30”.