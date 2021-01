Ravello, il sindaco Di Martino chiede confronto a “Insieme per Ravello” in diretta streaming

Ravello (Costiera amalfitana). Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino risponde ai consiglieri d’opposizione Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi del gruppo “Insieme per Ravello”. I due hanno inviato un’interrogazione al sindaco e all’assessore alle politiche sociali Dott.ssa Natalia Pinto in cui denunciano, a pochi giorni dalla riapertura della scuola nella città della musica, la carenza dell’impianto di riscaldamento.

I disservizi e le carenze che i cittadini devono subire a causa della pandemia, hanno sottolineato i consiglieri d’opposizione, sono tante. Gli alunni e l’istruzione degli alunni non possono essere trascurati. Purtroppo i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria si riferiscono dell’assenza del riscaldamento e al fatto che gli insegnanti e gli alunni sono costretti a rimanere in aula con giubbotti per ripararsi dal freddo.

Il primo cittadino di Ravello risponde ai consiglieri. Salvatore Di Martino tuona che l’impianto di riscaldamento ha funzionato dai primi giorni della riapertura dell’istituto. Solo successivamente c’è stato un guasto. “Questa è opera di sciacallaggio politico da parte dell’opposizione” ha sottolineato Salvatore Di Martino. “Il gruppo essendo a corto di argomentazioni ha comportamenti inqualificabili”. Il sindaco chiede un faccia a faccia con Paolo Vuillemier e Gianluca Mansi. C’è da augurarsi quindi la disponibilità dei consiglieri d’opposizione.

Positanonews è pronto ad accogliere e ad ascoltare sia il sindaco Di Martino che i consiglieri del gruppo di minoranza.

Valeria Civale