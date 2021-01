Ravello, il consigliere comunale Raffaele Di Palma positivo al test rapido. Ora si attende il tampone

Ravello. Nella giornata di ieri si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. Tra i nuovi contagiati anche Raffaele Di Palma, consigliere comunale nella città della costiera amalfitana. Di Palma si è sottoposto volontariamente al test rapido dopo aver avvertito alcuni sintomi riconducibili al virus e, per maggiore sicurezza, ha eseguito anche il test antigenico presso un laboratorio privato. Ora il consigliere Di Palma si trova in isolamento domiciliare ed a breve eseguirà il tampone molecolare per avere la conferma della positività. Ha provveduto, inoltre, ad avvisare immediatamente gli altri consiglieri comunali con i quali ha avuto contatti lo scorso mercoledì durante la seduta del Consiglio comunale.

Dopo i nuovi casi di contagio, nella giornata di domani 2 gennaio a Ravello verranno eseguiti 18 tamponi per individuare eventuali altri casi sul territorio comunale.