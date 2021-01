Ravello. Oggi, mercoledì 6 gennaio, nella splendida cornice dell’Auditorium Oscar Niemeyer, si è tenuto il concerto dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, trasmesso in diretta streaming ed organizzato dalla Fondazione Ravello. L’Orchestra Filarmonica di Benevento rappresenta una delle realtà campane che si sta affermando nel panorama musicale nazionale, tenuta a battesimo da Sir Antonio Pappano e che proprio recentemente ha nominato sua direttrice artistica quella che senza dubbio è oggi la figura più in vista tra le nuove leve del concertismo italiano: la pianista Beatrice Rana. Musicista oramai decisamente affermata ai massimi livelli internazionali, la Rana, diretta da Fabio Biondi, ha eseguito il Concerto per pianoforte in Mi bemolle maggiore, K 271. Nel programma, tutto mozartiano, anche l’Ouverture tratta da Lucio Silla e la Sinfonia n. 36 in Do maggiore K 425 “Linz”.

Un appuntamento con la grande musica e che ha riscosso un grande successo di pubblico (seppur online). L’unica pecca, evidenziata sui social da molti spettatori, sono gli orchestrali privi di mascherina. Dalla Fondazione Ravello è stato immediatamente precisato che tutti i musicisti partecipanti ed il direttore d’orchestra avevano eseguito il tampone prima di effettuare il concerto in modo da poter esibirsi in tutta sicurezza. Ma in un momento di emergenza sanitaria che vede proprio la città di Ravello contare un gran numero di contagi, forse l’immagine da diffondere come messaggio sarebbe stata quella di vedere gli orchestrali (ovviamente ad eccezione dei fiati) non solo distanziati ma con indosso la mascherina di protezione. Cosa che sta avvenendo negli altri concerti diffusi in questi giorni di festività.