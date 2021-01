Ravello Festival concerto Epifania senza mascherine a Sorrento si, quali sono le regole giuste per il Covid? I nostri lettori si sono incuriositi per i due concerti che abbiamo seguito contemporaneamente questa sera , entrambi bellissimi, una bella Befana per la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina in musica, ma passando dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento, il concerto della Città della Musica , dove si sta vivendo un momento difficile per il coronavirus Covid-19, ma era da aspettarselo dopo le feste, infatti anche a Positano, Praiano e Maiori ci sono un numero maggiori di contagi, vedeva quasi tutti senza mascherina, in quello di Sorrento quasi tutti con la mascherina , salvo qualcuno a distanza o i cantanti che si esibivano in un teatro Tasso vuoto. Ci chiedono quali sono le regole giuste. Oramai non si capisce più niente, crediamo che in entrambi i casi la professionalità dei protagonisti è indiscutibile e siamo sicuri che le regole siano state rispettate da tutti. Questo dimostra di come la confusione regna sovrana, fra zone gialle, rosse e arancione, c’è chi mette la mascherina anche in auto, sicuramente il distanziamento è alla base di tutto.