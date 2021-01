Ravello e Scala, riapertura scuola dell’infanzia e prime due classi della scuola primaria a partire da lunedì 11 gennaio

Ravello, riapertura scuola dell’infanzia e prime due classi della scuola primaria a partire da lunedì 11 gennaio. A comunicare la notizia della ripresa dell’attività scolastica in presenza a partire da lunedì 11 gennaio a Ravello ed a Scala, in Costiera Amalfitana, sono stati rispettivamente i due sindaci Salvatore Di Martino e Luigi Mansi, con una nota pubblicata sulle pagine Facebook istituzionali dei due Comuni, che riportiamo di seguito:

I Sindaci di Ravello e Scala, d’intesa con il Dirigente Giuseppe Santangelo dell’Istituto Comprensivo Ravello-Scala, comunicano la ripresa della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e per la prima e seconda classe della scuola primaria, a partire da lunedì 11 gennaio, come da ordinanza n°1/2021 della Regione Campania.