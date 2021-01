Ravello: don Raffaele Ferrigno positivo al Covid. Il contagio è avvenuto al di fuori della chiesa

Una delle scene più belle del vangelo: Giivanni, assolutamente non autoreferenziale, sposta lo sguardo dei discepoli su Gesù indicandolo come l’agnello di Dio. La dote del Battista è quella di mostrare un cammino nuovo, la strada per eccellenza: i suoi discepoli sono in mano sicura, non si perderanno, saranno custoditi e accompagnati.