Ravello: cittadino positivo si reca alle Poste. Intervenuti i carabinieri

Ravello (Costiera amalfitana). Riportiamo un episodio spiacevole accaduto questa mattina a Ravello, la città della musica. Ci è stato riportato che un cittadino riconosciuto come positivo al Covid-19 stamani si sarebbe recato alle Poste di Via Boccaccio per ritirare la pensione. I presenti lo hanno riconosciuto ed essendo al corrente della sua situazione – la positività al virus – si sono ribellati.

Per cercare di placare la situazione sono dovuti intervenire i carabinieri, allertati dai cittadini. Le forze dell’ordine hanno scortato l’uomo fino alla propria abitazione.