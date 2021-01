Ravello, 3 nuovi casi di Coronavirus. Salgono a 28 gli attualmente positivi

Il Comune di Ravello rende noto che, nella giornata di oggi, si registrano 3 nuovi casi di Coronavirus che fanno salire a 28 il numero degli attualmente positivi sul territorio comunale.

L’invito è quello a non abbassare la guardia ed a rispettare in modo scrupoloso e coscienzioso le regole base per il contenimento del contagio: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale.