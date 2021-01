Raccolta firme per presentare legge. I deputati partecipino come altri cittadini alla previdenza sociale. E’ il messaggio di Gaspare Apicella da Minori in Costiera amalfitana che noi di Positanonews condividiamo

Nei prossimi mesi saranno raccolte le firme per presentare una legge di iniziativa popolare:

1) i deputati saranno retribuiti solo durante il loro mandato

2) i deputati contribuiranno al regime generale di previdenza sociale come tutti i cittadini. Il fondo pensioni del Parlamento passerà alla previdenza sociale

I DEPUTATI PARTECIPERANNO AI BENEFICI DEL SISTEMA DI ASSISTENZA SOCIALE COME GLI ALTRI CITTADINI

3) i deputati non potranno votare i propri aumenti di stipendiio

4) i deputati devono rispettare le stesse leggi degli italiani

I deputati non possono essere eletti per più di 3 legislature

Seguono altre interessanti proposte al vaglio dei cittadini che dovranno esprimersi.