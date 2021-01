Questa sera quarto appuntamento con la serie Tv “Mina Settembre”. Un tuffo nel cuore di Napoli

Questa sera, domenica 31 gennaio, da non perdere assolutamente la quarta puntata della serie tv “Mina Settembre”, in onda su Rai 1 alle 21.30. La fiction è ambientata a Napoli ma ci regala anche la visione di altri bellissimi posti della Campania, come Vietri sul Mare e la costiera amalfitana che sono stati protagonisti nella scorsa puntata. La serie Tv, liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, è diretta da Tiziana Aristarco e vede tra gli attori principali Serena Rossi (nel ruolo della protagonista, l’assistente sociale Mina Settembre), Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti.

Un viaggio emozionante tra le storie dei protagonisti, ma anche tra i luoghi simbolo della città di Napoli e non solo: i vicoli del Rione Sanità con lo storico Palazzo San Felice, il porticciolo di Mergellina, gli scorci del Lungomare, Castel dell’Ovo, la Galleria Borbonica, i grattacieli del Centro Direzionale, le storiche sedi delle Università Federico II e Parthenope, il Borgo Marinari, la Funicolare di Montesanto, le strutture dell’Ospedale Ascalesi e della Clinica Mediterranea e la cittadina di Vietri sul Mare.

La fiction è stata realizzata con il contributo della Regione Campania, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. Ci attende quindi una bellissima serata in compagnia della fiction che sta appassionando tantissimi italiani.