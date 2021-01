Quando e perché mettere il microchip al gatto

Nel caso di un viaggio all’estero mettere il microchip al gatto è obbligatorio per ottenere il passaporto europeo. In tutti gli altri casi per il proprietario del gatto non c’è alcun obbligo a meno che non si tratti di un gatto con la tendenza a scappare da casa. Infatti in caso di smarrimento col microchip può essere più facilmente ritrovato, ovviamente se l’animale è registrato all’anagrafe felina e se non si è allontanato eccessivamente da casa.

Dal 1° Gennaio 2020 la Regione Lombardia ha imposto l’obbligo di microchippare tutti i gatti appena nati, dati in adozioni o in affidamento.

Non c’è un obbligo retroattivo, ovvero è ancora a discrezioni del proprietario di un gatto già inserito in famiglia di scegliere se mettere il microchip al gatto o no.