Punta Imperatore si trasforma in resort: a Forio d’Ischia una struttura ricettiva al posto dell’antica lanterna. Il bianco e solido edificio del faro di Punta Imperatore, a Forio d’Ischia, è stato eretto nel 1916. E i segni del tempo, purtroppo, sono abbastanza evidenti sulle pareti mangiate dall’umidità. Ma la struttura potrebbe presto tornare ad un nuovo splendore grazie ad un progetto di recupero proposta dall’azienda tedesca Floatel GMbH, specializzata nel recupero proprio di lighthouse, che ha vinto nel 2016 il bando dell’Agenzia del Demanio ed ha previsto investimenti per 450mial euro con l’obiettivo di trasformare il fabbricato a picco sul mare in un resort di lusso per gli amanti della natura e dei luoghi isolati. Il progetto è rimasto in stand by per qualche anno, ma nel 2021 dovrebbe diventare finalmente operativo, anche con la bonifica dell’area circostante e la realizzazione di un sentiero.

Resta inalterata, comunque, la memoria storica della Lanterna ischitana, che fu il primo faro d’Italia ad annoverare un guardiano donna.

Tutti i dettagli in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Corriere della Sera.