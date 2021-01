Procida Capitale della Cultura 2022, i complimenti del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino interviene con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook relativamente alla scelta di Procida come Capitale della Cultura 2022: «Procida è stata scelta quale “Capitale Italiana delle Cultura 2022” e questa è una bella notizia per i Procidani innanzitutto, per cui faccio i miei complimenti al Sindaco Dino Ambrosino e al Comitato Organizzatore per la validità del progetto che hanno elaborato e che è stato premiato dal Mibact. Si tratta di una grande opportunità di rilancio turistico non solo per Procida ma per tutta la Campania e quindi ogni località che ha titolo per “mettersi in vetrina” ha il dovere di prodursi in uno sforzo straordinario perché dobbiamo cogliere questa circostanza per rialzare la testa dopo la grande crisi del 2020 e, in parte, del 2021.

A Piano di Sorrento in questi anni abbiamo lavorato molto per acquisire anche una fisionomia in chiave turistico-culturale e in questo senso abbiamo conseguito tangibili risultati con il rilancio della Villa Fondi e del Museo Archeologico Territoriale “G. Vallet” con un lavoro di grande sinergia con il Polo Museale e la Regione Campania attraverso la Scabec.

Tra qualche mese finiranno i lavori di ristrutturazione della Biblioteca Comunale e del Centro Culturale cuore pulsante dei giovani e delle associazioni della nostra città e non solo; così come continuerà la collaborazione con il nostro Teatro delle Rose appena sarà possibile; dal 2018 siamo insigniti dal Mibact del titolo ‘Città che Legge ‘a conferma del grande fermento culturale presente nella nostra città.

Abbiamo conseguito per tre anni consecutivi la Bandiera Blu accendendo i riflettori sulla risorsa mare e sull’ambiente, un impegno che valorizza la nostra Marina di Cassano con le sue peculiarità e la sua identità rafforzato dai lavori finanziati dalla Regione Campania attualmente in corso per l’accesso al nostro magnifico Borgo.

Abbiamo investito sul recupero dei Valloni e in particolare il progetto dell’Acquedotto del Formiello che sarà realizzato facendone un attrattore storico-culturale di grande interesse.

A breve inizieranno i lavori alla foce del Vallone Lavinola finanziati dal Ministero dell’Ambiente per una sua sistemazione idraulica ed ambientale.

Insomma ci stiamo preparando per ritagliarci uno spazio in questa vetrina turistica così importante e penso che ci siano tutte le condizioni per riuscirci”».