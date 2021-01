Praiano sta vivendo un momento difficile. In città ad oggi si registrano infatti 37 casi di positività al Covid-19 e passando per le strade si avverte un’aria diversa dal solito, con pochissime persone in giro e con bar e ristoranti chiusi. Siamo certi che questo periodo complicato passerà presto e Praiano tornerà ad essere una cittadina libera dai contagi e con la voglia di rialzarsi per valorizzare la sua indiscutibile bellezza.