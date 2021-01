Praiano, screening Scuola Sicura. Sabato 16 gennaio i tamponi presso l’USCA del Porto di Maiori

Praiano. Il Vice Sindaco f.F. Dott.ssa Anna Maria Caso, nell’ambito del progetto screening “Scuola sicura”, in vista delle ripresa delle attività scolastiche in presenza informa che sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 9.00 presso l’USCA del Porto Turistico di Maiori, si effettueranno tamponi antigenici per lo screening epidemiologico da Covid-19 per gli alunni, le famiglie, i docenti ed il personale ATA delle scuole del Comune di Praiano.

Pur essendo disposto su base volontaria, si raccomanda di aderire per consentire un rientro a scuola in massima sicurezza.