Praiano: positivo anche don Pio Bozza. Sta bene, sanificata la chiesa

Praiano. Il Covid purtroppo non risparmia nemmeno il nostro don Pio Bozza, risultato positivo al virus. Don Pio si è sottoposto al test sabato. Fortunatamente è in buone condizioni. Sta effettuando la dialisi, dato che è in cura per problemi ai reni. Non sappiamo come possa essersi contagiato. Quasi sicuramente non in chiesa, dato che la frequenta poco (lo sostituisce Don Nicola). Potrebbe essere in ospedale ma non ne siamo certi.

Il sindaco Anna Maria Caso subito si è attivata per tracciare i contatti. E’ stata sanificata anche la Chiesa. Don Pio riuscirà a sottoporsi ancora alla dialisi. Da Sorrento però si sposterà a Scafati come è già accaduto ad altri. Don Pio ha preso la notizia con grande fiducia ed estrema fede. Gli auguriamo una pronta guarigione! Intanto aspettiamo l’esito di altri 5 tamponi a Praiano.