Praiano/Positano. Il ricordo di Giosuè Castellano per la scomparsa di Angelo Collina. “Era un grande, lui amava i prodotti naturali. Per lui il cliente doveva essere come uno di famiglia”. Questo ciò che ci ha detto Giosuè Castellano, che Positanonews ha sentito oggi. Il pasticciere del bar Buca di Bacco, che è diventato uno dei migliori pasticcieri in circolazione, è stato uno dei tanti grandi allievi di Angelo Collina. Lo ricorda con grande affetto e grande stima, ed anche questo dimostra quanto Angelo fosse grande, lasciando un meraviglioso ricordo di sé in tutti.

“Era sempre l’ultimo a lasciare il laboratorio, teneva in modo particolare ai prodotti e per lui era proprio una passione naturale, innata in lui, quella della pasticceria. Non cercava le cose sofisticate, ma quelle naturali ed i prodotti migliori. Quello che diceva sempre a tutti noi era di lavorare come se dovessimo dare i dolci a qualcuno di famiglia. Il cliente doveva essere come una persona di famiglia, di casa, non un cliente e basta. Era questo lo spirito con cui si lavorava. È stato un modello per tanti di noi”, ha concluso.