Praiano per l’ambiente: una colonnina per ricaricare le barche a impatto zero

Praiano all’avanguardia. Una colonnina per il rifornimento elettrico delle barche. E’ questa l’idea che si sta sviluppando per il comune in Costa d’Amalfi. Abbiamo sentito il sindaco Anna Maria Caso: “E’ un’idea che stiamo valutando con una società che opera anche per Le Cinque Terre. Non è impattante. E’ una soluzione che potrebbe essere positiva per il turismo“. Questa mattina c’è stato solo un sopralluogo ma tutto è ancora da decidere.

Quest’idea così all’avanguardia e sostenibile è già stata brevettata a Venezia. A guardarla da lontano sembra un palo, anzi una semplice palina, quei sostegni dove abitualmente ormeggiano gondole e altre imbarcazioni. Se ci si avvicina, però, si scopre qualcos’altro: una presa per la ricarica elettrica. In questo piccolo ma fondamentale dettaglio c’è una speranza visivamente poco impattante ma che potrebbe davvero trasformare l’impatto delle barche in Laguna sull’ambiente: c’è infatti tutta la scommessa per un futuro di una Venezia con sole imbarcazioni elettriche. La “palina” trasformata in una colonnina di ricarica per barche a energia elettrica è oggi solo un prototipo, chiamato “e-dock” ed è stato presentato di recente dalla startup di tre giovani imprenditori chiamata “e-concept”, con il benestare del Comune e l’appoggio di Confindustria Venezia.

La speranza è che questo prototipo arrivi a Praiano e si estenda poi a tutta la Costiera amalfitana.