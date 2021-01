Praiano, oggi visite Covid domiciliari. Il coronavirus Covid-19 stava quasi per essere debellato, almeno dai dati, con tanti comuni della Costiera Amalfitana Covid free come Positano, Minori, Cetara, ma ora affrontiamo di nuovo un aumento dei casi da Maiori a Praiano e a Ravello.

Proprio il sindaco f.f. Anna Maria Caso, in un’intervista in esclusiva per Positanonews, ieri chi ha finalmente dato buone notizie: “Dei quasi 250 tamponi dello screening scolastico di Praiano tutti hanno avuto esito negativo. Lunedì finalmente si torna alla normalità”. Insomma, dopo lo svolgimento dei tamponi presso l’Usca del Porto di Maiori di ieri, anche nella cittadina della Costiera Amalfitana a partire da lunedì riprenderà la scuola in presenza, almeno fino alle classi terze delle elementari, così come previsto dalle ordinanze della Regione Campania.

Dunque, Praiano spera, con i contagi fermi a quota 32.

Intanto, questa mattina di domenica 17 gennaio 2021, sempre a Praiano si stanno svolgendo le visite Covid domiciliari.