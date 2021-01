Praiano. Non bisogna farsi prendere dal panico, i positivi non sono stati ancora confermati e si tratta di cluster

Praiano, Costiera amalfitana . Non bisogna farsi prendere dal panico, i positivi non sono stati ancora confermati e si tratta di cluster. Un capodanno che nessuno avrebbe voluto in questo modo nella cittadina cuore della Costa d’ Amalfi. Il sindaco facente funzione Annamaria Caso si è trovata a dover comunicare la presenza di casi positivi al coronavirus Covid-19. Il particolare che maggiormente ha allarmato la popolazione è quello della positività di due dipendenti comunali. Sottolineiamo che bisogna avere la massima attenzione ma invitiamo la popolazione a non farsi prendere dal panico. Parliamo di quei casi che ci hanno segnalato di persone spaventate o preoccupate per il diffondersi del contagio. In primis questi casi sono stati evidenziati dall’iniziale test antigenico fatto da un laboratorio privato di Amalfi il 30 dicembre 2020, successivamente anche altri si sono sottoposti a questi test e sono emersi questi positivi. Positivi che potrebbero anche non essere confermati dai tamponi nasofaringei , solo l’Asl di Salerno può confermare ufficialmente la positività . Anche se fosse, come giustamente evidenziato dal primo cittadino, si tratta di contagi circoscritti a nuclei familiari e anche dal punto di vista territoriale localizzati nella zona alta di Praiano. Ulteriore elemento che dovrebbe confortare la popolazione è che , come anticipato da Positanonews, TUTTI GLI ALTRI DIPENDENTI COMUNALI SONO RISULTATI NEGATIVI. Ovviamente non passiamo da uno stato d’animo all’altro, massima prudenza, responsabilità e rispetto delle regole, senza perdere la serenità e senza allarmismi che non vogliamo contribuire a dare. E’ giusto, anzi doveroso, far sapere della presenza del contagio, ma anche giusto evidenziare che era prevedibile, anzi scontato, che dopo le feste ci sarebbero stati dei casi, non solo per l’ovvietà che il Natale è insito nell’animo umano voler vedere i propri affetti, ma anche perchè nel periodo di feste si fanno meno tamponi e gli asintomatici non sono stati tutti individuati, ma basta seguire le regole, mascherina, distanziamento e lavarsi le mani e aspettare con santa pazienza l’arrivo del vaccino. Passerà anche questa. Come il mare in burrasca, dalle foto di Angela Mammato, che i grandi pescatori praianesi sono capaci di affrontare con coraggio e bravura sapendo che dopo ci sarà il sereno e spunterà il sole.