Praiano (Costiera amalfitana). Aggiornamento di Positanonews – che cerca sempre di offrire un servizio per i cittadini – sulla viabilità nel comune di Praiano. C’è un lampione pericolante in via Roma, sulla strada statale 163 (dopo il tunnel della Praia andando da Positano verso Amalfi).Per evitare complicazioni o danni, i vigili stanno fermando le auto. Seguiranno aggiornamenti.

