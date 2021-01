Praiano, il sindaco Caso: “È rimasto solo un positivo esterno ai casi precedenti”

Praiano (Costiera amalfitana). È rimasto solo un positivo esterno ai casi precedenti a Praiano. Buona notizia per il cuore della Costa d’amalfi come ci riferisce il sindaco f.f. Annamaria Caso sentita da Positanonews. “E’ rimasto solo un positivo. Il tracciamento è stato tempestivamente fatto. Siamo fiduciosi.”, ci dice la Caso. Il contagio da coronavirus Covid-19 dell’unico positivo potrebbe essere stato contratto in ambienti ospedalieri o para ospedalieri, come è successo ad altri dializzati.