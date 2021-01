Praiano: colazione al Carica bar. L’8 febbraio apre anche il Bar del Sole

Un buongiorno soleggiato a Praiano e nel resto della bellissima Costiera amalfitana. Per chi volesse, è possibile approfittare di un’ottima colazione al Carica bar, in via Umberto I. Molto presto, l’8 febbraio, aprirà anche il Bar del Sole, sulla SS 163.

Ecco cosa dicono gli utenti di TripAdvisor sul Bar del sole: “Bar storico di passaggio lungo la strada di Praiano, che ho visitato più di una volta in passato. Ci siamo fermati di recente in questo locale notando con piacere un bel restyling, più fresco e moderno. Gli aperitivi in generale sono di un buon livello, ma sicuramente merita in particolar modo per la posizione e la vista di cui si può godere seduti all’esterno del bar”.