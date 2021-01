Praiano: cittadini preoccupati per casi in una macelleria. Nessun allarmismo, tutto sotto controllo

Costiera amalfitana. Ci arrivano segnalazioni di cittadini preoccupati per eventuali contagi a Praiano. In particolare, circa 30 famiglie sarebbero allarmate per alcuni casi legati a una macelleria. Vogliamo tranquillizzare chi ci scrive e chi legge: a Positanonews risulta che tutte le macellerie in Costiera amalfitana sono sotto controllo. Nessun allarmismo, l’invito è a mantenere la calma! Ad oggi il virus non è mai stato trasmesso attraverso una bistecca!!!