Praiano: Annamaria Caso “Stiamo facendo di tutto per supportare i cittadini, niente panico. Insieme ce ne usciremo”

Praiano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Un paese in lockdown con 31 contagi da coronavirus Covid-19 dopo che si era a zero, e si crea anche panico , sentiamo il sindaco f.f. Annamaria Caso “. Stiamo facendo di tutto per supportare i cittadini , notte e giorno di dice il sindaco Annamaria Caso invito tutti a non farsi prendere dal panico, se tutti quanti stiamo tranquilli ed evitiamo assembramenti , ne usciremo. Rivederci e fare feste lo faremo dopo. Per qualche leggerezza siamo passati da zero, contagi a 32, il virus cammina fra di noi e nessuno può dirsi immune. Ma se seguiamo le regole la situazione si risolve e ne veniamo tutti fuori, è impensabile avere il fiato sul collo, insieme con la responsabilità ne usciremo”

Intanto ieri sono stati fatti 23 tamponi di controllo e altri verranno fatti il 16 gennaio. Oggi all’USCA a Maiori ben in 200 per i tamponi scolastici. Una risposta positiva della cittadina della Costa d’ Amalfi