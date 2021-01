Praiano: 2 nuovi positivi. Il sindaco Caso: “I numeri non devono allarmarci”

Praiano: riportiamo l’aggiornamento covid di ieri. Si registrano 2 positivi e 0 guariti. Il totale è di 31. Ecco il post del sindaco Anna Maria Caso. “Questo bollettino rileva numeri importanti, ma non devono allarmarci. Si tratta di focolai tracciati e circoscritti, costantemente monitorati e supportati. Certamente sono un segnale forte affinché le regole di comportamento che tutti conosciamo vengano rispettate. Sempre. Basta una superficialità, una leggerezza e tutti i sacrifici fatti in questi mesi vengono vanificati. Il virus è tra noi, cammina con noi e nessuno può dirsi immune.

Come Sindaca F. F. sento tutto il carico di questa emergenza e, insieme a quanti collaborano con me in questa gestione, stiamo facendo uno sforzo straordinario, sia per limitare il più possibile i contagi, sia per non lasciare solo nessuno. Ed è quantomeno ingeneroso ed ingiusto sentire parlare di inerzia di questa amministrazione. Che sicuramente non sarà perfetta, ma abbiamo fino ad ora garantito tempestività nella risposta alla esigenza di tamponi, assistenza ai malati e ai cittadini coinvolti nella quarantena, laddove sia stata richiesta. Sempre e per qualsiasi motivo.

Sono stata disponibile h24 e ho cercato e cerco di dare risposte celeri e concrete. Avrei potuto fare di più, non c’è dubbio. Ma la vita è un continuo migliorarsi, una tensione ideale verso il bene che, anche in questa delicata fase, è e sarà il mio obiettivo. Un appuntamento importante sarà lo screening della popolazione scolastica del prossimo sabato. E ringrazio le famiglie che hanno aderito in massa, dimostrando di aver compreso l’importanza di questo strumento.

Stiamo vivendo una fase delicata che richiede grande attenzione da parte di tutti. Sappiate che noi ci siamo, che io ci sono. Questi i numeri a cui rivolgersi in qualsiasi momento:

Segreteria del Sindaco tel. 089 81 31 911

Anna Maria Caso – Vicesindaco F.F. cell. 339 10 61 075