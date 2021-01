Praiano, 10 nuovi casi di Coronavirus. Sono 28 gli attualmente positivi

Praiano. Il Vicesindaco F.F. dott.ssa Anna Maria Caso, con un post sulla pagina Facebook del Comune, aggiorna i dati sull’emergenza Covid-19 in città confermando quanto anticipato questa mattina: “Gentili Concittadini, attualmente risultano nel nostro paese 28 persone positive al Covid -19. Gli ultimi 10 contagi sono sempre legati ai casi precedenti. Invito tutti i cittadini ad essere maggiormente responsabili limitando i contatti al proprio nucleo familiare convivente in modo tale da spezzare la catena del contagio. Grazie a tutti per la collaborazione!”.