Postano: volontari al lavoro per pulire la spiaggia. Un messaggio positivo per il 2021

Positano (Costiera amalfitana). Un grande messaggio di positività e soprattutto di collaborazione nella perla della Costa d’Amalfi. Come dimostrano foto e video, qualche ora fa alcuni volontari hanno deciso di ripulire spontaneamente le spiagge di Positano. Purtroppo il cattivo tempo di questi giorni ha fatto sì che queste ultime si ricoprissero di rifiuti e detriti.

Un duro colpo per la bellezza senza tempo delle nostre spiagge. Cosa dire? Menomale che esistono persone come quelle che, stamattina, nonostante sia ancora festa e sia sabato, hanno deciso di recarsi in spiaggia per offrire un servizio a tutta la comunità. Un grande encomio!