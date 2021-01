Positivi nello staff di Fondazione Sorrento. Chiusa in via precauzionale Villa Fiorentino

Sorrento. Negli ultimi giorni sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno dello staff della Fondazione Sorrento. Insieme all’amministratore delegato, Gaetano Milano, sono risultati positivi al virus anche due collaboratori. Nessun altro caso, invece, è stato accertato tra le altre persone che operano per la Fondazione.

In via precauzionale, per tutelare la salute dello staff e degli eventuali fruitori, è stata comunque decisa la immediata chiusura di Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento, almeno fino al prossimo 17 gennaio. Nel frattempo è stata effettuata la completa sanificazione di tutti i locali della struttura.