Positanonews in redazione dibattito su incarico di Mattarella a Fico Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente, chiedendogli di riferire entro martedì.

Il capo dello Stato aveva affermato, vista la crisi sanitaria, sociale ed economica, che è «doveroso dar vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare» in un «momento così decisivo». «È emersa – aveva aggiunto Mattarella – la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Questa possibilità va peraltro doverosamente verificata».

Nel terzo giorno di consultazioni, il M5S ribadisce la linea ferma su Conte e la disponibilità a «ad un confronto per un governo politico a partire dalle forze di maggioranza». Apertura a Renzi, anche da Iv nessuna preclusione al reincarico: «Se si parla con schiettezza si può lavorare». Di Battista attacca: «Prendo atto che la linea del M5S è cambiata, se è così arrivederci». Centrodestra compatto sul no a Conte e la richiesta di elezioni. Salvini dà «piena disponibilità a collaborare su provvedimenti utili», come Recovery e ristori.

ore 20.48 – «Sosteniamo con fiducia e lealtà lo sforzo che il Presidente della Repubblica sta compiendo e le iniziative assunte per risolvere questa crisi che si conferma, così come avevamo paventato, grave ed ingiustificata. Ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere un governo guidato da Giuseppe Conte, con solida base politica e numerica, fondata sulla convergenza delle forze europeiste presenti in Parlamento, dando così vita ad una maggioranza più coesa e rafforzata». È quanto si legge in una nota del Pd.

ore 20.30 – «La decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è una scelta saggia che Italia Viva onorerà lavorando sui contenuti: vaccini, scuola, lavoro e ovviamente Recovery Plan sono le priorità su cui il Paese si gioca il futuro. Diciamo no alla caccia al parlamentare, diciamo sì alle idee e ai contenuti. No al populismo, sì alla politica», scrive su Fb il leader di Iv Matteo Renzi.