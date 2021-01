Positanonews in collegamento con Procida Città della Cultura 2022. Nello spazio di Gigione Maresca su Positanonews TV col direttore Michele Cinque è intervenuto l’assessore alla cultura Michele Assante del Leccese dall’isola poco dopo la notizia della proclamazione di Città della Cultura 2022 “E’ stata una gioia immensa – ha detto in diretta l’assessore -, eravamo sicuri di fare una bella figura, ma davvero siamo rimasti entusiasti del successo. Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutati in questo, gli endorsement di tante persone di cultura”. Lo slogan “la cultura non isola” è stato davvero vincente e la bellezza dell’isola e questo risultato saranno di aiuto alla prossima stagione turistica non solo per Procida e Ischia, ma anche per la Costa d’ Amalfi e Sorrento e tutta la Campania, nel nome della cultura e della bellezza. Seguite il video.

