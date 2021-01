Positano. Oggi torna la zona gialla e per molti bambini si riaprono le porte delle aule scolastiche. Tanti piccoli positanesi questa mattina hanno fatto ritorno tra i banchi dopo tanto tempo. Si riprende quindi la didattica in presenza a Positano ed in tutta la Campania. Auguriamo ai bambini che possa essere davvero una ripresa duratura ed un piccolo segnale di speranza per il futuro con un graduale ritorno alla normalità.