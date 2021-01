Positano: Vito Cinque nel nuovo direttivo di Confindustria Salerno

Positano: Vito Cinque “Il San Pietro Positano” nel nuovo direttivo di Confindustria Salerno.

Antonio Ferraioli, presidente designato di Confindustria Salerno, ha presentato oggi la squadra di vice presidenti che lo affiancherà nel suo mandato e che il Consiglio Generale ha votato all’unanimità.

I nuovi vice presidenti saranno:

Vito Cinque – Il San Pietro di Positano; Pierluigi Pastore – Meditel s.r.l. di Salerno; Stefania Rinaldi – Rinaldi Group srl Valflex – Italian bed system di Giffoni Valle Piana; Antonio Sada Sada & Figli s.p.a. Gruppo Sada di Pontecagnano Faiano e Velleda Virno – Di Mauro Officine Grafiche s.p.a. di Cava de’ Tirreni.

Completano il futuro Consiglio di Presidenza Lina Piccolo, presidente del Comitato Piccola Industria e Marco Gambardella, presidente del Gruppo Giovani imprenditori.

«Ringrazio – ha dichiarato Antonio Ferraioli – il Consiglio Generale per la fiducia riposta in me e nella mia squadra. Mi affiancheranno imprenditori validi e con grande esperienza associativa. Nell’Assemblea dei Soci del 25 febbraio presenteremo il nostro programma di lavoro: l’agenda sarà inevitabilmente dettata dalle emergenze legate al particolare momento che stiamo vivendo, ma la nostra azione sarà indirizzata ad una visione di prospettiva che valorizzi le imprese del territorio, favorendone la crescita e l’espansione»