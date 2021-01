Positano, una seconda vita per gli alberelli di Natale donati dal Comune

Positano. Il Comune, in occasione del Natale appena trascorso, ha voluto omaggiare i cittadini con un piccolo alberello come segno di augurio e vicinanza in questo periodo così difficile. Ed ora c’è chi ha deciso di dare una seconda vita alla piantina “natalizia” regalandole la possibilità di crescere in uno spazio ampio come quello della pineta. L’idea è di Mario Iovieno, che così scrive in un post su Facebook: “Per chi mi conosce sa quanto amo la natura e i bellissimi posti che ci circondano. Positano oltre il mare ha anche delle bellissime montagne e ricche di natura! Questa mattina ho preferito piantare nella pineta l’alberello che ci fu regalato dal Comune di Positano nel periodo di Natale. Per tutti quelli che non sanno cosa farsene non buttatelo, andate a piantarlo in mezzo alla natura, dategli una casa degna della sua natura!”.