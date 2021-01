Positano, un nuovo caso di Coronavirus. Salgono a 16 gli attualmente positivi

Il Comune di Positano aggiorna sulla situazione epidemiologica in città. Nella giornata di oggi si registra un nuovo caso di Coronavirus che porta a 16 il numero dei cittadini attualmente positivi sul territorio comunale. Anche in questo caso si tratta di un contagio legato ai precedenti casi positivi, per cui la persona si trova già in isolamento da diversi giorni.

Si ripete l’appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini a rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare. In questo momento è importante non abbassare la guardia.