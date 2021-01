Positano: un messaggio dall’America: “Aiutatemi a trovare l’artista”. E’ Michele Theile

Positano: dall’America ci scrive una signora – Fabiola Stinger – che ben 20 anni fa è stata nella perla della Costiera amalfitana per trascorrere la sua luna di miele. E in quell’occasione ha ricevuto delle opere da un’artista di cui non conosce l’identità e vorrebbe saperlo.

“Più di 20 anni fa questi disegni sono stati regalati a me e a mio marito durante il nostro viaggio di nozze a Positano. Vorrei sapere chi è l’artista, spero che lei possa aiutarmi. Grazie”. Diffondiamo il suo messaggio sperando che qualcuno possa aiutarla!

AGGIORNAMENTI: Dopo pochi minuti ci hanno risposto: l’artista è Michele Theile. Grazie a Giuseppe Di Martino.