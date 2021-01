Positano, sulla vicenda delle infiltrazioni nella Sala Congressi del Comune abbiamo sentito la ditta “Romano Costruzioni”

Positano. Sulla vicenda delle infiltrazioni di acqua verificatesi nella giornata di oggi nella Sala Congressi del Comune abbiamo sentito la ditta “Romano Costruzioni” che ha portato a termine la costruzione dei locali. La ditta ci ha spiegato quanto accaduto precisando che ci sono state delle perdite nella condotta fognaria dell’Ausino. E proprio l’Ausino è stata già messa a corrente ed interverrà nella giornata di domani per riparare il guasto. A livello tecnico la ditta Romano ha spiegato come le perdite delle condotte fognarie si vadano ad incanalare dove trovano degli spazi e, nel caso in esame, si sono incanalate nei tubi di areazione della sala.