Positano : Storie di chi si trova in difficoltà soli rischiano di rimanere senza case e senza sussidi, Positanonews in aiuto per quello che può

Positano : Storie di chi si trova in difficoltà soli rischiano di rimanere senza case e senza sussidi, i fondi Covid uno spot. Storie senza nome , al momento, storie di chi vive nella perla della Costiera amalfitana e si trova in difficoltà. Le persone che veramente hanno bisogno a volte non hanno neanche il coraggio di chiedere e chi sta davvero in difficoltà non sa neanche come muoversi nel ginepraio dei fondi Covid. Succede anche qui a Positano. Chi si trova a non sapere dove andare per dormire , una persona sola che potrebbe essere di aiuto anche in famiglia. Chi non ha avuto aiuti e non sa come andare avanti “Non ho avuto nulla, ho lavorato pochi giorni a marzo e questo fatto mi ha escluso da altre forme di sostegno, ora non so che fare”. Storie vere di chi deve arrangiarsi per trovare il pane la mattina e non ha il tempo di fare domande e moduli, a volte non li sa neanche fare . E’ capitato anche a chi aveva tre o quattro figli e non sapeva come muoversi, in qualche caso dietro nostra segnalazione, e grazie all’amico Matteo Cobalto , ci siamo riusciti a fargli avere reddito di cittadinanza e computer per i bambini per la DAD, in qualche altro caso situazione drammatica pure hanno chiesto aiuto a Positanonews e grazie al grande cuore dei positanesi si è riusciti a far qualcosa e a trovare anche un lavoro. E’ un ruolo non nostro, ma cerchiamo di fare quello che possiamo, non siamo mai stati insensibili, Positanonews è la voce del popolo, e siamo dalla parte degli ultimi dei più deboli, nostro dovere è parlarne e far luce su problemi che esistono e sono reali. Il sistema non funziona , il sociale dovrebbe seguire passo passo chi ha problemi , quello che è bello è che spontaneamente la gente fa qualcosa a Positano, se fai un appello Positano risponde, un pò le suore, un pò le mamme che raccolgono fondi, ma dovrebbero essere le istituzioni ad occuparsene. I fondi Covid sono uno spot e a volte, capita anche con i buoni spesa, vi accede chi non ne ha bisogno e si sa muovere meglio , chi sta davvero in difficoltà a volte non sa come e a chi chiedere aiuto. Succede anche qui. Ci vuole solidarietà . Aiutiamoli, aiutiamoci.