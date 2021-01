Positano. Abbiamo sentito in esclusiva ed anteprima il sindaco Giuseppe Guida il quale ci ha comunicato che sono solo 4 i cittadini risultati positivi a seguito dei 39 tamponi effettuati nei giorni scorsi. Un ottimo risultato per la città verticale che registra in questo la media più bassa di tutti i paesi della costiera amalfitana. Il primo cittadino precisa che non ci sono altri tamponi da effettuare perché gli attuali 20 positivi sul territorio comunale rappresentano tutti dei casi ben circoscritti. Si tratta di soggetti asintomatici e non ci resta che resta che attendere la loro guarigione che ci auguriamo possa avvenire al più presto.