Positano si prepara alla ripartenza, fervono i lavori al molo ed alla spiaggia

Positano. Complice la giornata serena dopo un lungo periodo di maltempo, fervono i lavori sul molo della città verticale in vista della primavera e della ripartenza. Principalmente si sta provvedendo ad opere di manutenzione delle strutture presenti in loco e della Spiaggia Grande flagellata dalle ultime mareggiate, in modo da arrivare preparati al periodo di riapertura che si spera possa avvenire prima di Pasqua. Positano non si arrende e si prepara alla grande ad accogliere i turisti che ci auguriamo possano al più presto arrivare senza restrizioni dalle varie regioni italiane ed all’estero. In attesa dell’evolversi della situazione i positanesi lavorano affinché chiunque raggiunga la città della costiera amalfitana possa trovare sempre bellezza ed accoglienza.