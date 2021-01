Positano: si è spenta a 78 anni Giuseppina De Martino

Positano (Costiera amalfitana). Serenamente si è spenta Giuseppina De Martino in Pane, di anni 78. Ne danno il triste annuncio il marito, il figlio, la nuora, il nipote, la sorella e i parenti tutti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via del Canovaccio numero 32 domani giovedì 28 gennaio alle ore 10:45 per la Chiesa di Santa Caterina.

La redazione di Positanonews si stringe intorno alla famiglia e fa le sue sentite condoglianze.