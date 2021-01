Positano, Sala Congressi immediatamente ripulita. Il sindaco Guida: “Si è trattato di un’infiltrazione”

Positano. La Sala Congressi del Comune, interessata nella giornata di oggi da una copiosa infiltrazione di acqua, è stata perfettamente ripulita. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il sindaco Giuseppe Guida il quale ha precisato che si è trattato di un’infiltrazione di acqua dovuta anche alle copiose piogge di questi giorni. L’acqua è poi andata a finire nei tubi del sistema di areazione riversandosi nella sala comunale. Si è intervenuti immediatamente staccando il tubo dell’areazione per evitare danni ancora maggiori in attesa dell’intervento previsto per domani della società Ausino, responsabile dell’impianto fognario.