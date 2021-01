Positano, costiera amalfitana. La Campania è zona gialla ed oggi, dopo diversi giorni di pioggia e maltempo, la città verticale è baciata dai raggi del sole anche se le temperature sono tipicamente invernali. Ma il cielo sereno è stato comunque un invito ad uscire di casa per respirare un po’ di aria pulita in riva al mare. E così alcuni positanesi hanno raggiunto la Spiaggia Grande ed il molo, ancora segnati dai danni delle recenti mareggiate, per regalarsi qualche momento di serenità sempre nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione del contagio. Positano oggi è bellissima ed invita a guardare avanti con fiducia e speranza, verso una ripresa della normalità che, seppur non immediata, arriverà sicuramente a riempire nuovamente di voci e colori la città e le spiagge. In attesa che questo possa avvenire godiamoci queste giornate di tempo sereno.