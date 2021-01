Positano, sabato e domenica la Tagliata riapre per pranzo! Buone notizie da Positano, la perla della Costiera Amalfitana: sabato 30 e domenica 31 gennaio, solo per pranzo ed in via esclusiva, la Tagliata, famoso ed importante ristorante di Montepertuso, sarà aperto per provare a ripartire.

Gestita dalla famiglia Barba da decenni, è famosa per la carne che offre, apprezzata oramai da una clientela internazionale.

Dora e Luigi Barba sono il “cuore” e le radici di questa splendida famiglia a cui siamo particolarmente legati per ragioni di affetto e di dna. La notizia della riapertura ci ha riempito di gioia.

Enzo e Peppe , i figli, sono ragazzi seri e lavoratori come non pochi, con grandi sacrifici e sforzi mandano avanti questa attività che da tante soddisfazioni a loro , ma anche ai clienti. Qui si sta sembre benissimo, un’aria stupenda, un panorama eccezionale sul golfo della Costa d’ Amalfi fino ai Galli, a pochi passi dal Sentiero degli Dei, l’atmosfera di altri tempi, un vino e cibo terapeutico dopo questi momenti difficili.

Una ripartenza che porta allegria e ottimismo. Da non perdere. Consigliabile come sempre la prenotazione al numero telefonico 089 875872.