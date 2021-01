Positano: sabato 30 gennaio riapre La Cambusa

Positano (Costiera amalfitana). Sabato 30 gennaio apre finalmente La Cambusa, uno dei miglioranti ristoranti in Campania dove mangiare pesce. Un luogo magico nel quale creare ricordi, non soltanto per l’ottimo cibo, ma anche per il personale e l’atmosfera perfetta. Il ristorante La Cambusa è sinonimo di sicurezza, dato che rispetta tutte le norme e regole da seguire per limitare la diffusione del Coronavirus.

Il locale si differenzia per prodotti di qualità e sempre freschissimi ed impiattamenti originali. In vetrina è possibile ammirare il pesce fresco di giornata, fattore che contribuisce a rendere La Cambusa un luogo unico, vista anche la sua posizione da sogno in piazzetta Amerigo Vespucci, nella zona di Marina Grande

Il ristorante La Cambusa delizia i palati dei visitatori dal lontano 1970 e rappresenta ormai una colonna portante per tutte le persone che fanno tappa nella meravigliosa città della Costiera, compresi i vip da tutto il mondo, nel rispetto della tradizione locale, della genuinità dei prodotti e della disponibilità.