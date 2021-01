Positano, Rossella Acampora la prima vaccinata contro il Covid

Continua la campagna vaccinale in Italia ed in Campania, nella giornata di oggi, sabato 18 gennaio 2021, il vaccino è arrivato anche ad una cittadina di Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Rossella Acampora, studentessa di infermieristica, ha ricevuto la prima dose del vaccino come da lei stessa annunciato su facebook, ecco le sue dichiarazioni a Positanonews :

Ciao Michele buonasera, ti ringrazio molto. Puoi tranquillamente publicare la mia foto: io stessa ho creato quel post su facebook per sensibilizzare le persone. Mi sento una privilegiata perché, frequentando il corso di laurea in infermieristica, ho avuto diritto al vaccino per poter svolgere l’attività di tirocinio in ospedale così come previsto dal mio piano di studi. Un saluto Rossella